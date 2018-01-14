«صحة أبوظبي»: صرف «الوصفات» ليس حكرا على صيدليات المنشآت الطبية

رداً على ما تم نشره في إحدى الصحف المحلية وما تم تداوله في بعض قنوات التواصل الاجتماعي حول إجبار بعض المنشآت الصحية الخاصة المرضى صرف الوصفات الطبية من خلال المنشآت الصيدلانية التابعة لها، وحجب الوصفة الدوائية وعدم إعطائها لهم، أكدت دائرة الصحة أبوظبي أن على كافة المنشآت الصحية في الإمارة الالتزام باللوائح والأنظمة والقوانين المعتمدة حول ماهية صرف الوصفات الطبية وعدم احتكارها واقتصارها على المنشآت الصيدلانية التابعة لهم بأي شكل من الأشكال.

وكانت بعض قنوات التواصل الاجتماعي ذكرت بأن بعض المنشآت الصحية الخاصة تقوم بحجب وصفات الأدوية الأصلية عن المرضى، وتقوم بمنح المرضى رقماً مرجعياً يتوافر في الصيدلية التابعة لتلك المنشأة فقط. وتعليقاً على ذلك، قال محمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة بالإنابة: "تطبق إمارة أبوظبي أعلى معايير الرعاية الصحية والجودة لضمان سلامة المرضى وتوفر الرعاية الصحية المناسبة لهم وتعمل على ضمان رضى المرضي والمتعاملين، ويأتي إصدار الوصفات الطبية الكترونياً للحد من الأخطاء التي قد تنجم عن عدم وضوح الخط أو البيانات الخاصة بالأدوية الموصوفة كجرعة ومدة العلاج، وعدم تكرار وصف وصرف الوصفات الدوائية قبل الموعد والحد من التأثيرات الصحية التي قد تنجم عن تداخل الأدوية وبالتالي ضمان سلامة المريض وصرف الدواء الصحيح له. إلا أن ذلك لا يعني حكر صرف الدواء على أي منشأة حيث أنه من حق المريض طلب الوصفة الدوائية وعلى الطبيب المعالج طباعة الوصفة وختمها والتوقيع عليها وبالتالي صرفها من أي منشأة صيدلانية يرغب بها."

وبحسب دائرة الصحة فإنه لم يرد للدائرة أي شكوى من المتعاملين أو المرضى وهنا نهيب بأهمية التواصل مع الدائرة في حال وجود أية شكاوى تتعلق بالقطاع الصحي من خلال التواصل مع إدارة المنشأة وفي حال عدم الرضا عن الإجراءات، الاتصال على مركز اتصال حكومة أبوظبي 800555.