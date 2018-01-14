عبدالله النعيمي: تبني الاستدامة والاعتماد على الابتكار في تطوير المباني

أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية أن الوزارة تستند في عملها اليوم على مفهوم جديد للصيانة يتمثل في تبني منظومة الاستدامة وتطوير المباني والمنشآت بالاعتماد على الابتكارات في ذلك المجال، الأمر الذي يرفع من مستوى جودتها ويطيل عمرها الافتراضي، لافتاً إلى أن إنجازات الوزارة في مجال صيانة وتطوير المباني الحكومية تعتبر مثالاً يحتذى به ونقطة فارقة في مجال البنية التحتية بدولة الإمارات.

ولفت معاليه - خلال زيارته التفقدية التي شملت عدداً من المساجد التي انتهت الوزارة من صيانتها بإمارة عجمان ورافقه خلالها عبيد حمد الزعابي مدير مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان - إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية تسعى جاهدة لتوفير كل ما من شأنه تهيئة الراحة والاطمئنان لرواد دور العبادة من خلال إدخال الابتكار على المباني ومرافقها ضمن أعمال التطوير والتنفيذ والصيانة، مشيداً بالتعاون المثمر بين الوزارة والهيئة ودور ذلك في العمل ضمن منظومة مشتركة تدعم تطلعات القيادة الرشيدة للدولة.

تطوير

ووجه بضرورة العمل الدؤوب لتطوير مواد بناء مبتكرة ومستدامة قادرة على مواكبة التطور الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات، كما تتواءم مع طبيعة دولة الإمارات العربية المتحدة ومناخها، الأمر الذي يحقق استدامة المباني والمنشآت.

تعاون

أشار معالي الدكتور عبدالله النعيمي خلال زيارته مسجد ابن زايد الذي تطوعت شركتا «جوتن» للأصباغ و«إكسبرس» لإدارة المرافق لصيانته ضمن مبادرات «عام زايد 2018» إلى حرص وزارة تطوير البنية التحتية كجهة حكومية على التعاون مع شركائها من شركات القطاع الخاص في المبادرات الخيرية والمجتمعية.