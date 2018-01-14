شرطة أبوظبي تطلق خطة صحية

تطلق القيادة العامة لشرطة أبوظبي، خطة صحية في «عام زايد» تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع وتشجيعهم على ممارسة السلوكيات الصحية الصحيحة ومساعدتهم في اكتشاف بعض الأمراض وتعريفهم بطرق الوقاية.

وقال العميد سعيد سيف النعيمي، مدير قطاع المالية والخدمات إن الخطة تعزز المسؤولية المجتمعية لشرطة أبوظبي في خدمة المجتمع، موضحاً أنها تتضمن توعية صحية على مدار العام من خلال مجموعة حملات تثقيفية تركز على تعزيز الثقافة الصحية لدى الأفراد وتعليمهم الممارسات الصحيحة لتجنب الأمراض وإجراء الفحوصات الطبية لهم، وتحفيزهم على الفحص الدوري، وتعزيز جهود الشرطة في نشر التوعية والتواصل مع المجتمع.

إلى ذلك ذكر العميد جاسم الطنيجي، مدير مديرية الخدمات الطبية أن الحملات التي سيتم تنظيمها هي: التبرع بالدم، من خلال حافلة متنقلة بالتعاون مع «بنك الدم» والجهات الشرطية، والغذاء الصحي لتعميق مفهوم النظام الغذائي المتوازن وإجراء الفحوصات الطبية لتحديد مستوى مكونات الجسم، وتقديم برامج غذائية للراغبين، والصحة النفسية من خلال محاضرات وورش عن المهارات السلوكية، وإدارة الوقت والذات، والتوعية الأسرية.

وكما تشمل حملات: صحتك البدنية، وصحة الفم والأسنان وأمراض القلب والشرايين والجهاز التنفسي، والربو وسرطان الرئة والإنفلونزا والسل الرئوي، وأخرى، لتعريف الجمهور بمسبباتها وطرق الوقاية منها، إضافة إلى أمراض الجهاز العصبي، بتقديم توعية حول الأمراض العصبية والجلطات، وكيفية التعرف عليها والتعامل معها في حال حدوثها، وسرطان العنق لرفع مستوى الوعي لدى النساء والتأكيد على أهمية الفحص المبكر، وسرطان القولون لتوعية الجمهور بأهمية الكشف المبكر.

كما ستنظم حملات: صحتك في رمضان، ومكافحة التدخين لتعليم المدخنين طرق الإقلاع، ومكافحة المخدرات للتوعية بمخاطرها، والوقاية من سرطان الثدي، وسلامة الأطفال من المخاطر المنزلية، وداء السكري، والتوعية ضد فيروس نقص المناعة المكتسب «الإيدز».

وفِي ذات السياق، أكد الرائد الدكتور علي المنهالي، رئيس قسم الصحة العامة في مديرية الخدمات الطبية، جاهزية المديرية لتنفيذ الخطة التي سيستفيد منها منتسبو شرطة أبوظبي وعائلاتهم على وجه الخصوص، والجمهور بشكل عام، مشيراً إلى أنها تتضمن عدداً من الحملات لتعم الفائدة وتحقيق أهدافها.