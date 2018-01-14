مبادرة

«الهلال» تتسلم مليون درهم دعماً لبرامجها من وقف برج الخير

المصدر:
  • أبوظبي - البيان
التاريخ:

■ محمد الفلاحي يتسلم شيك التبرع من راشد ونهيان وأحمد المزروعي | من المصدر

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تسلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أمس تبرعاً مالياً بقيمة مليون درهم من الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة الهيئة مساهمة من وقف برج الخير الذي تم افتتاحه في رمضان الماضي في دعم مبادرات الهيئة الإنسانية والتنموية، وتجاوباً مع فعاليات عام زايد، حيث تسلم الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهلال الأحمر في مقر الهيئة شيكاً بقيمة التبرع من راشد ونهيان وأحمد أنجال الدكتور حمدان مسلم المزروعي.

وأوضح الدكتور حمدان المزروعي أن التبرع يجسد تجاوبهم مع فعاليات عام زايد الذي أعلنت عنه القيادة الرشيدة احتفاء بمئوية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، باني نهضة الإمارات ومؤسس صرحها الإنساني والخيري.

وأعرب الدكتور محمد عتيق الفلاحي عن شكر وتقدير الهلال الأحمر لمبادرة وقف برج الخير، مبيناً إن مثل هذه المبادرات تصنع الفرق في تعزيز جهود الهيئة وتجاوبها بصورة أكبر مع الأوضاع الإنسانية حول العالم، وتساند بقوة تحركات الهيئة وبرامجها المستمرة للحد من تفاقم معاناة المتأثرين ودرء المخاطر المحدقة بهم.

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