250.000 متقدم إلى «مليون مبرمج عربي»

نجحت مبادرة «مليون مبرمج عربي» في استقطاب أكثر من 250 ألف متقدم للمنافسة على 100 ألف مقعد مخصص للدورة الأولى من المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف إلى تدريب مليون شاب عربي على البرمجة.

وبلغ عدد المنتسبين إلى المبادرة أكثر من 750 ألف مشارك من مختلف الجنسيات العربية منذ إطلاقها، وسيتم تفعيل اشتراكهم على 8 دورات سنوياً. كما وقّعت مؤسسة دبي للمستقبل اتفاقية شراكة مع «بيت.كوم»، أكبر موقع إلكتروني للوظائف في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تسعى من خلالها المؤسسة إلى فتح آفاق وظيفية واسعة أمام المبرمجين المنتسبين إلى المبادرة.

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