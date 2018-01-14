محمد بن راشد يعتمد مشروعات كهرباء وطاقة مستدامة في دبي بـ26.417 ملياراً

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجموعة من المشروعات في قطاع الكهرباء والطاقة المستدامة التي ستنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بقيمة إجمالية تبلغ 26.417 مليار درهم خلال العام الجاري 2018.

ووجّه سموه بزيادة مستوى الاهتمام بأبحاث الطاقة النظيفة والمتجددة، وتشجيع الأفكار المبتكرة، وتحفيز الطاقات الشابة إلى المشاركة في بناء أسس المستقبل، والتوسع في تطبيق الحلول الذكية التي تكفل تعزيز قدراتنا وتواكب أهداف التنمية. وأكد سموه الاستمرار في توفير كل مقومات النجاح للقطاعات التنموية على تنوعها، من بينها قطاع الطاقة الذي يمثل قاطرة التطور في المجتمعات المتحضرة، وبما تحمله مشروعات البنية الأساسية لهذا القطاع من أهمية خاصة.

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