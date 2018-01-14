49 مبادرة دعمتها «دبي للاستثمار» احتفالاً بـ«عام الخير»

أعلنت «دبي للاستثمار»، الشركة الرائدة متعددة الأنشطة الاستثمارية، والمدرجة في سوق دبي المالي، أنها دعمت 49 مبادرة خلال العام الماضي تماشياً مع قيم ومحاور «عام الخير»، حيث تمكنت من الوصول إلى العديد من الفئات بما يعود بالخير على المجتمع. وقدمت الشركة الدعم للمؤسسات الاجتماعية والبرامج المجتمعية في مجالات التعليم والرعاية الصحية والرياضة والاستدامة، وغيرها الكثير، بالإضافة إلى مساعدة أصحاب الهمم ضمن تلك الجهود الشاملة.

ودعمت دبي للاستثمار أيضاً عدداً من البرامج البيئية، وشاركت فيها. وفي إطار «عام الخير»، قدمت دبي للاستثمار دعمها للأطفال المحتاجين، والفعاليات لأصحاب الهمم من المكفوفين، ووفرت الملابس للأيتام، والفصول الدراسية للأطفال المصابين بالتوحد.