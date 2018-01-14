وزارة الصحة تحذّر من مخاطر استخدام حقن السيليكون

حذّرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممارسي الرعاية الصحية وأفراد المجتمع- في تعميم إداري - من مخاطر استخدام حقن السيليكون، والتي يتم تسويقها بشكل مضلل على أنها معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، لغرض تعزيز حجم أجزاء من الجسم حيث قد تؤدي إلى حدوث إصابات خطرة وتشوه لا يمكن تغييره حتى بالعمليات الجراحية.

وبناء على ذلك أوصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في التعميم، الذي أرسلته إلى مديري المناطق الطبية والمستشفيات الحكومية والخاصة الأطباء والصيادلة ومساعدي الصيادلة ومديري الصيدليات الحكومية والخاصة بعدم استخدام هذه المنتجات قبل التأكد من سلامتها ومأمونيتها، لافتة إلى أن هيئة الغذاء والدواء الأميركية أوضحت أن الاستخدام الوحيد المسموح لحقن السيليكون هو زيت السيليكون المستخدم بشكل محدود داخل العين «Intraocular ophthalmic».

وأكد الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص أن الإمارات من الدول الرائدة في المنطقة والعالم في سن تشريعات وفرض ضوابط صارمة للسماح بتسجيل الوسائل الطبية، ومنها حقن السيليكون منذ عام 2008، وذلك في إطار استراتيجيتها نحو توفير إطار تشريعي حيوي وحوكمة وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي.

وذكر أن هذه العملية لا تقتصر على إذن الدخول والحصول على الموافقات اللازمة من مراكز التقييم المعتمدة عالمياً ومنها إدارة الغذاء والدواء الأميركية والتأكد من أنه تم تطبيق الدراسات الخاصة بتقييم الخطورة وحصول المنتج على شهادات الجودة، بل إن الوزارة تلزم الشركات المنتجة والموردة بإرسال تقارير دورية عن سلامة الوسائل والمنتجات ما بعد البيع.

واستعرض الأميري بنود نظام الممارسات التسويقية الجيدة في الدولة التي تغطي أهم الموضوعات الحيوية، ومنها ترخيص التسويق والموافقة على بطاقة المنتج والمعلومات الواجب توفيرها في المواد التسويقية بشكل متوافق مع النشرة الطبية المعتمدة.