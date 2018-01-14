سيف بن زايد والشيوخ يعزون في وفاة سلطان الظاهري

قدّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء إلى سعيد سلطان بن حرمل الظاهري، في وفاة والده المغفور له سلطان سالمين بن حرمل الظاهري، خلال زيارته منزل أسرة الفقيد في منطقة عشارج بالعين.

وقد عبّر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة ذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان. كما قدّم واجب العزاء الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وأعيان القبائل.

عزاء

إلى ذلك، قدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، واجب العزاء إلى سعيد سلطان بن حرمل الظاهري، في وفاة والده المغفور له سلطان سالمين بن حرمل الظاهري.

وأعرب معاليهما - خلال زيارتهما منزل أسرة الفقيد في منطقة عشارج بالعين - عن خالص تعازيهما ومواساتهما لأسرة وذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

مواساة

كما قدّم واجب العزاء الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، والعميد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، المدير العام لشؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ محمد بن ركاض العامري، والشيخ محمد بن سلطان بن سرور الظاهري، والشيخ نهيان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وأعيان القبائل.

وعبّروا عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسرة وذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم، أعرب أهل الفقيد عن خالص شكرهم وعظيم تقديرهم على مواساتهم في مصابهم.