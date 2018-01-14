مكتوم بن محمد يعزي في وفاة محمد العامري وعذيجة المنصوري

المصدر:
  • دبي - وام
التاريخ:
صورة
طباعة Email

قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي واجب العزاء في وفاة المرحوم الشاب محمد حمد محمد بالسويد العامري.

فقد زار سموه بعد ظهر أمس مجلس العزاء في منطقة ند الشبا في دبي حيث أعرب لوالد وإخوان وذوي الفقيد الشاب عن صادق عزائه ومواساته راجياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وأسرته جميل الصبر وحسن العزاء.

من جهة ثانية، قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم واجب العزاء في وفاة المرحومة الحاجة عذيجة علي محمد المنصوري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في منطقة ند الشبا في دبي عصر أمس، حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته لأنجال وأحفاد وذوي المرحومة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon