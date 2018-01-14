«آل مكتوم الخيرية» تستأنف حملة قلوب رحيمة في محافظات مصر

تستأنف حملة قلوب رحيمة التي أطلقتها هيئة آل مكتوم الخيرية بتوجيهات راعي الهيئة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، نشاطها طوال عام 2018 عام زايد.

وكانت الحملة قد افتتحت في نهاية 2017 القاعة الدراسية الأولى (قاعة سمو الشيخ حمدان بن راشد) بكلية الهندسة جامعة المنيا، حيث حضر الافتتاح الدكتور صلاح الدين الجعفراوي ممثل الهيئة في مصر والأستاذ الدكتور جمال أبو المجد رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور هشام فتحي عميد الكلية، والتي تم إعادة تأهيلها وأتمتتها وتزويدها بالأجهزة والمعدات والأدوات الدراسية لتليق باستقبال طلبة الكلية، حيث وعد سموه بأن يكون هذا باكورة تأهيل 20 قاعة دراسية خلال هذا الفصـل الدراسـي.

وصرح الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا أن هذه المكرمة تجعل من سموه رائداً للعلم وداعماً للعلماء، حيث يهتم بتخصيص الجوائز العلمية ودعم المدارس والجامعات ليس في مصر فحسب بل في العديد من الدول، كما اتصل بميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم وإبلاغه بتحياته وتحيات اللواء عصام البديوي محافظ المنيا وشكرهم على هذه الجهود وهذا الدعم المتميز، كما وجه دعوة لسموه لزيارة المنيا (عروس الصعيد) للاطلاع على نتائج جهودهم المباركة.

وستواصل الهيئة نشاطها في محافظات مصر مع التركيز على محافظات الصعيد.

وقال ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية: «سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وجه بتكثيف نشاط الهيئة في مصر خلال عام زايد بما يليق بتاريخ المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واسمه وبما يعكس حبه لمصر».

وستقوم الحملة بتوزيع المواد الغذائية واستكمال المشاريع الصغيرة للأسر الفقيرة في صعيد مصر وتوزيع البطاطين والملابس الشتوية في فصل الشتاء في مختلف محافظات مصر مع التركيز على محافظات الصعيد وتوزيع كسوة العيد والزي المدرسي مع بداية العام الدراسي المقبل.

وضمن الحملة أطلقت الهيئة المرحلة الثالثة لتسديد ديون الغارمات، حيث سبق في المرحلتين الأولى والثانية تسديد ديون مائة غارمة.

ورعت الهيئة أمس جلسة صلح بين عائلتي المناعة والهلايل بحضور اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان واللواء فتح الله حسني مساعد وزير الداخلية المصري مدير أمن أسوان، وتقرر منح 4 رحلات عمرة بواقع رحلتين لكل عائلة على نفقة الهيئة.