حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح النعيمي والزعابي والسويدي والنعيم

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة حفل الزفاف الذي أقامه الدكتور ياسر عيسى النعيمي رئيس مجلس أمناء جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة سالم محمد سالم البواب الزعابي الوزير المفوض في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وحفل الزفاف الذي أقامه حميد سلطان حميد السويدي بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة رجل الأعمال أحمد عيسى النعيم.

كما حضر الاحتفال - الذي أقيم في صالة الأفراح الكبرى في فندق رأس الخيمة ــ الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» والشيخ حميد بن عبدالله القاسمي والشيخ فاهم بن سلطان بن سالم القاسمي والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي وعدد من الشيوخ ومعالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد والشخصيات وجمع من المدعوين.

وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيوخ والحضور العرسان ووالديهم ووالدي العروسين وأقاربهما.. سائلين الله عز وجل، أن يكلل حياة العرسان بالرفاه، وأن يرزقهــم الذريــة الصالحــة.

وقدمت الفرقة الحربية مجموعة من الأهازيج الشعبية التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.