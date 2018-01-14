«الهوية والجنسية»: «أمنتك بلادك» نبراس للأجيال المقبلة

ثمن علي محمد بن حماد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم تذكار «أمنتك بلادك» للمواليد الإماراتيين خلال «عام زايد» 2018.

وأعرب الشامسي عن خالص شكره وعظيم امتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذه اللفتة الكريمة، مؤكداً أن هذا التذكار الذي نقشت عليه صورة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» يعكس النهج والروح الوطنية التي يتحلى بها أبناء الوطن والقيم الأصيلة والمعاني السامية التي زرعها مؤسس الدولة في هذه الأرض الطيبة وفي نفوس أبنائها ليظل أبناء الإمارات مثالاً للوفاء والولاء وحب الوطن والانتماء إليه.

وأكد أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التي تضمنها التذكار للمواليد الجدد ستكون نبراساً يضيء للأجيال القادمة الطريق ويقودهم للقيم النبيلة ويحميهم من كل ما يسوؤهم وستشكل الرسالة لهم رابطاً حياً بينهم وبين قادتهم يذكرهم دائما بأنهم أبناء وطن الخير وزرع طيب نبت في أرض طيبة.

وأوضح الشامسي أن إدارات الجنسية تلمست مشاعر السرور والفرح والامتنان لدى أسر وذوي المواليد الجدد عند تسلمهم للتذكار والرسالة وهو ما تجلى في ما أعربوا عنه من بالغ السعادة وما تقدموا به من شكر وامتنان لسموه على هذه المبادرة الكريمة التي ستبقى ذكراها محفورة في قلوبهم وعقولهم ومنقوشة في ضمائر أبنائهم على مدى الأيام ومر الدهور.