بحث تعزيز العلاقات مع إيطاليا

استقبل صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية في مكتبه نيكولا لاتوري رئيس لجنة شؤون الدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي، حيث تبادل الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كل المجالات.

وأكد صقر ناصر الريسي متانة العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط الإمارات بالجمهورية الإيطالية، فيما أشاد السيناتور بالدور المميز الذي تقوم به الإمارات في تعزيز السلم والأمن الدوليين وخاصة في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد نيكولا لاتوري على إيمانه التام بأهمية دولة الإمارات في المنطقة لما لها من رؤية واضحة فيما تتخذ من سياسة التقدم والتحديث المستمر واحترام الآخر مساراً يحتذى به، مما يجعلها محط أنظار العديد من الدول، بما فيهم إيطاليا.