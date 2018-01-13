محمد بن راشد يعتمد مشاريع بـقيمة 26.417 مليار درهم في قطاع الكهرباء والطاقة المستدامة

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجموعة من المشروعات في قطاع الكهرباء والطاقة المستدامة والتي ستنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بقيمة اجمالية 26.417 مليار درهم خلال العام 2018.

وتتضمن ميزانية الهيئة كذلك استثمارات في مصادر الطاقة التقليدية وغير التقليدية والتقنيات المتقدمة والمشاريع المبتكرة لجعل دبي مدينة ذكية ومستدامة ومبتكرة، وتعزيز مكانتها كنموذج عالمي للاقتصاد الأخضر.

ووجه سموه بزيادة مستوى الاهتمام بأبحاث الطاقة النظيفة والمتجددة وتشجيع الأفكار المبتكرة وتحفيز الطاقات الشابة على المشاركة في بناء أسس المستقبل، والتوسع في تطبيق الحلول الذكية التي تكفل تعزيز قدراتنا وتواكب أهداف التنمية.

وأكد سموه الاستمرار في توفير كافة مقومات النجاح للقطاعات التنموية على تنوعها ومن بينها قطاع الطاقة الذي يمثل قاطرة التطور في المجتمعات المتحضرة، وبما تحمله مشاريع البنية الأساسية لهذا القطاع من أهمية خاصة كونها تدعم قدرات كافة القطاعات الأخرى وتعينها على تحقيق المأمول منها من مستويات أداء متقدمة تعين على الوصول إلى أرقى مراتب التميز وصولا إلى مراكز الصدارة العالمية في شتى المجالات.

ونظراً للدور الحيوي لمصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتوفير 75٪ من إجمالي إنتاج الطاقة من الطاقة النظيفة في دبي بحلول عام 2050، فقد أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن أفضل عرض مقدم لمشروع الطاقة الشمسية وفق نظام المنتج المستقل بطاقة انتاجية تصل إلى 700 ميجاوات وبتكلفة 14.2 مليار درهم.

وتتماشى رؤية الهيئة مع الاستراتيجيات على المستويين الاتحادي والمحلي على النحو المنصوص عليه في رؤية الإمارات 2021، والأجندة الوطنية، ومئوية الإمارات 2071، وخطة دبي 2021، وأهداف دبي الذكية.

وخصصت ميزانية عام 2018 استثمارات في الابتكار، والبحث والتطوير، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الخضراء، والشبكة الذكية، وكفاءة الطاقة، وبرامج إدارة الطلب على الطاقة وغيرها من المشاريع.

وبهذه المناسبة، ثمن سعيد محمد الطاير، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي الاهتمام المستمر والتشجيع المتواصل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال: "ندرك مدى المسؤولية الكبيرة التى حملتها إيانا القيادة الرشيدة ولدينا استراتيجية شاملة لقطاع الطاقة، وقد ترجمناها إلى استراتيجيات عملية، حيث تدعم الميزانية الجديدة رؤية القيادة الؤشيدة نحو توفير خدمات ممتازة للمواطنين والمقيمين، ضمن مدينة ذكية ومترابطة بشكل جيّد، والتي تعتبر نموذجاً عالمياً لتطوير الطاقة النظيفة، والابتكار والإبداع وتعزيز الاستدامة. وبناء على ذلك، فإن استثمارنا في التقنيات الإحلالية، وإطلاق أول صندوق أخضر متوافق مع الشريعة الإسلامية يؤكد التزامنا بتحقيق تطلعات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأضاف: " إن الإنفاق على المشاريع والمشتريات الرأسمالية في الموازنة الجديدة لعام 2018 يصل إلى 10 مليار و76 مليون درهم، مقارنة مع 8 مليار و692 مليون درهم في موازنة العام 2017، حيث تتضمن الموازنة الجديدة لعام 2018 مشاريع هامة في إنتاج الكهرباء والمياه بتكلفة 2 مليار و684 مليون درهم، ومشاريع قطاع نقل الطاقة 5 مليار و13 مليون درهم، وقطاع توزيع الطاقة مليار و745 مليون درهم، و519 مليون درهم لمشاريع نقل وتوزيع المياه".