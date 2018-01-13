حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

المصدر:
  • وام
التاريخ:
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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا ومغبرا أحيانا ًإلى غائم جزئيا بوجه عام، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على المناطق الداخلية والساحلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وحركة الرياح تكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 30 كم/ ساعة بوجه عام، فيما سيكون البحر خفيفا الى متوسط الموج.. مع ارتفاع الموج من 1 - 2 أقدام قرب الساحل ومن 2- 4 / أقدام في العمق.. فيما سيحدث أعلى مد عند الساعة 11:05 وأدنى جزر عند الساعة 18:38.

                    درجات الحرارة                                        نسب الرطوبة
المدينة           العظمى     الصغرى                                    العليا     الدنيا
أبوظبي            24          13                                         85      30
دبي                24          15                                         85      30
الشارقة           25          12                                         85      35
عجمان            25          14                                         80      30
أم القيوين         24          10                                         85      35   
رأس الخيمة      23          11                                         95      40
الفجيرة           26          17                                         65      20
العين              25         13                                          95     25
ليوا                25         11                                          95     30
الرويس           24         13                                          90     45
السلع             25         13                                          95     30
دلما               24         17                                          80     50
طنب الصغرى  23         18                                          80     45
طنب الكبرى    23         18                                          80     45
أبوموسى        23         17                                          80     45 

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