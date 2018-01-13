الوطني للأرصاد يحذر من الضباب

المصدر:
  • وام
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 ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب والذي يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر أحياناً على معظم المناطق الداخلية والساحلية خلال الفترة من الساعة الواحدة ويستمر حتى الثامنة من صباح يوم غد الأحد.

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