ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب والذي يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر أحياناً على معظم المناطق الداخلية والساحلية خلال الفترة من الساعة الواحدة ويستمر حتى الثامنة من صباح يوم غد الأحد.
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الوطني للأرصاد يحذر من الضباب
ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب والذي يؤدي إلى
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"صير بني ياس" تحتفي بولادة جديدة لـ" الطهر العربي" المهدد بالانقراض
شهدت جزيرة صير بني ياس، المحمية الطبيعية التي تطوّرها شركة التطوير والاستثمار السياحي، ولادة حيوان الطهر العربي المهدد
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المنتدى الدولي للاتصال الحكومي يناقش تأثير العصر الرقمي على علاقة المجتمع بالحكومة
أعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي عن اختيار "مستقبل الاتصال الحكومي في عصر المجتمع الرقمي" موضوعاً رئيسياً للنقاش في
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سيف بن زايد يعزي سعيد سلطان بن حرمل في وفاة والده
قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واجب العزاء إلى سعيد سلطان بن حرمل
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حاكم رأس الخيمة وولي عهد الفجيرة يحضران أفراح الخاطري والقاسمي
حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة..
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زايد يفتتح الدورة الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي
افتتح صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس الدولة، الدور العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع للمجلس الوطني الاتحادي،
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هزاع بن زايد يحضر زفاف 7 عرسان من أبناء المزاريع
شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي حفل الاستقبال المقام بمناسبة العرس الجماعي لعدد من أبناء قبيلة المزاريع..
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معرض متحف الاتحاد شاهد على الملحمة الوطنية عبر الأجيال
يستضيف متحف الاتحاد معرضه المؤقت الثاني «حُماة الوطن تضحية وعطاء» الذي فتح أبوابه أمام الزوار في ديسمبر الماضي ..
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سعيد بن طحنون يحضر أفراح الحساني والرشيدي في العين
حضر الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد سعيد محمد الحساني، بمناسبة زفاف نجله منصور إلى كريمة صالح فايز محسن الرشيدي.
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نهيان بن مبارك يحضر أفراح المحمود والكعبي في الشارقة
حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح حفل الاستقبال الذي أقامه جاسم محمد المحمود بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة عبيد سعيد الكعبي.
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عبدالله بن سالم يحضر أفراح المحمود والكعبي
حضر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، حفل الاستقبال الذي أقامه جاسم محمد المحمود بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة عبيد سعيد الكعبي.
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طحنون بن محمد يحضر أفراح الكعبي في العين
حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه اللواء الركن سالم هلال سرور الكعبي..