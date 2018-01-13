"طرق دبي" ترسي عقد مشروع طرق داخلية بشعبية "مكن" في حتّا

ضمن مساهمتها في الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتّا التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتكلفة 1.3 مليار درهم، اعتمد مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات برئاسة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين للهيئة، ترسية عقد مشروع تنفيذ طرق داخلية بشعبية مكن بمنطقة حتّا بطول حوالي ثمانية كيلومترات وبتكلفة 30 مليون درهم.

وقال الطاير: "يتضمن المشروع تنفيذ طرق داخلية ومواقف السيارات والأرصفة وإنارة الشوارع، في شعبية "مكن" التي تضم 346 مسكناً لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وسيتم إنجاز المشروع في غضون سبعة أشهر".

وأكد الطاير حرص هيئة الطرق والمواصلات على تطوير وتحسين شبكة الطرق لتلبية احتياجات الانتشار السكاني والعمراني واستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية وتحسين حركة النقل وتسهيل حركة المرور في منطقة حتا لمواكبة الخطة التنموية الشاملة للمنطقة.

وأضاف الطاير: "ستبدأ الهيئة في الفترة القادمة تنفيذ مشروع بوابة حتا، وهي عبارة عن عمل فني يضفي لمسة جمالية على مدخل المنطقة التي تحتضن العديد من المعالم السياحية والتاريخية والطبيعية، وتتميز البوابة بتصميمها الفريد الذي يعكس هوية منطقة حتا وعناصر بيئتها بصورة حديثة ومبتكرة، حيث روعي في التصميم أن يعبر عن جمالية المكان بجباله وتكويناته الصخرية المميزة وعكسها بصورة تجريديه على شكل أعمدة متتالية ومختلفة التشكيل والارتفاع لتعبر عن طبوغرافية المنطقة، ويرمز الشكل العمودي المرتفع لصلابة وشموخ جبال حتا بحيث يترك اثراً كبيراً في نفوس الزوار".

وأوضح مطر الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات تعتزم تنفيذ حزمة من المشاريع في منطقة حتا، حيث تقوم بالتنسيق مع وزارة تطوير البنية التحتية، بتنفيذ طريق استراتيجي يربط إمارة دبي بمنطقة حتا عبر منطقة "لهباب"، وتقدر تكلفة الطريق الواقع في إمارة دبي بنحو 54 مليون درهم، كما ستقوم الهيئة بتصميم وتنفيذ طرق سكنية في منطقة الكسارات بحتا وتطوير البنية التحتية والخدمات المتعلقة بالطرق والنقل بما يدعم خطط التنمية المستقبلية.

وخلال الفترة الماضية قامت هيئة الطرق والمواصلات بتنفيذ حزمة من مشاريع الطرق في حتّا بطول إجمالي بلغ نحو 150 كيلومتر، وذلك لخدمة الحركة التنموية في المنطقة وربطها بالمناطق المجاورة، كما قامت بإعادة تأهيل "سد جيما"، وعلاوة على ذلك نفذت الهيئة في العام الماضي أعمال صيانة طريق "جيما ــ الفي"، وتم تنفيذ 50% من الطرق بين المزارع الرئيسة لتسهيل حركة تنقل السكان.

وفي مجال النقل وفرت هيئة الطرق والمواصلات محطة وخدمة نقل الركاب بحافلات المواصلات العامة بين حتّا ودبي، ويقدر عدد مستخدمي هذه الخدمة بنحو 250 ألف راكب سنوياً، وتم أيضاً توفير مكتب لتقديم خدمات مركبات الأجرة في المنطقة، وتوفير مركبات أجرة لنقل الحالات التي لا تتطلب مركبات اسعاف من مستشفى حتّا الى مستشفيات دبي، وتوفير خط حافلات يربط المناطق الرئيسة في حتّا.