سيف بن زايد يعزي سعيد سلطان بن حرمل في وفاة والده

المصدر:
  • وام
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 قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واجب العزاء إلى سعيد سلطان بن حرمل الظاهري في وفاة والده المغفور له سلطان سالمين بن حرمل الظاهري وذلك خلال زيارته لمنزل أسرة الفقيد في منطقة عشارج بالعين.

و قد عبر سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه و مواساته لأسرة ذوي الفقيد سائلآ الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته و أن يلهم آله و ذويه الصبر و السلوان .

كما قدم واجب العزاء الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وأعيان القبائل .

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