أحمد السويدي والشيوخ يعزّون في وفاة سلطان الظاهري

قدم معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، واجب العزاء إلى سعيد سلطان بن حرمل الظاهري، في وفاة والده المغفور له سلطان سالمين بن حرمل الظاهري.

وعبر معاليه خلال زيارته منزل أسرة الفقيد في منطقة عشارج بالعين، أمس، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء الشيخ الدكتور منصور بن طحنون بن محمد آل نهيان، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان.