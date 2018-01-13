هزاع بن زايد يحضر زفاف 7 عرسان من أبناء المزاريع

المصدر:
  • أبوظبي ـ وام
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شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي حفل الاستقبال المقام بمناسبة العرس الجماعي لعدد من أبناء قبيلة المزاريع والبالغ عددهم 7 عرسان والذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي.

حضر حفل العرس الجماعي، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس دائرة النقل، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وعدد من الوزراء والمسؤولين والمدعوين وأصدقاء وأقارب العرسان. وصافح سمو الشيخ هزاع بن زايد مستقبليه من العرسان المشاركين إضافة إلى ذويهم وجموع المدعوين الذين رحبوا بقدوم سموه. وتخلل الحفل عدد من العروض الفنية والأهازيج التراثية.

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