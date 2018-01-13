شرطة دبي تستعرض ونظيرتها برأس الخيمة تجربتها في حقوق الإنسان

المصدر:
  • دبي - البيان
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الوفد الزائر ومستقبلوه بشرطة دبي في لقطة تذكارية | من المصدر

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استقبل العقيد الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي وفداً من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة برئاسة العقيد الركن يوسف سالم محمد بن يعقوب مدير إدارة المهام الخاصة، وبحضور العقيد عارف أهلي مدير إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وعدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين، وذلك بهدف إطلاع وفد شرطة رأس الخيمة على تجربة شرطة دبي الرائدة في مجال حقوق الإنسان، وجهودها الأمنية والاجتماعية لحفظ وحماية حقوق كافة فئات وشرائح المجتمع وفق القوانين المعمول بها.

ورحب الجمال بالوفد، مؤكداً حرص شرطة دبي على نقل خبراتها وتجاربها للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ولكافة المؤسسات والدوائر الأخرى، لما في ذلك من أثر طيب وفعال في الارتقاء بأداء ومستوى الخدمات.

بدوره، وجه العقيد الركن يوسف بن يعقوب شكره الجزيل إلى شرطة دبي على استضافتهم، مؤكداً أن تجربتهم سباقة ورائدة في مجال حقوق الإنسان، مضيفاً أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على كافة الإجراءات والقوانين المعمول بها في شرطة دبي في مجال حقوق الإنسان.

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