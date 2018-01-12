طقس صحو في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئي بوجه عام ومغبرا أحياناً.. فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

وقال المركز إن الرطوبة النسبية ستزداد خلال الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية.. مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة جنوباً وشرقاً.

وعن حركة الرياح .. أوضح أنها ستكون شمالية غربية - جنوبية غربية / 12- 26 / 34 كم/ ساعة بوجه عام.. فيما سيكون البحر متوسط/ مضطرب الموج أحياناً.. مع ارتفاع الموج من 1 - 2 أقدام قرب الساحل ومن 2- 4 / 5 أقدام في العمق.. فيما سيحدث أعلى مد عند الساعة 10:21 وأدنى جزر عند الساعة 17:59.

درجات الحرارة نسب الرطوبة

المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا

أبوظبي 23 14 85 30

دبي 24 15 80 30

الشارقة 24 10 85 35

عجمان 25 14 80 30

أم القيوين 24 10 85 35

رأس الخيمة 23 11 80 40

الفجيرة 26 17 60 20

العين 25 13 75 25

ليوا 24 10 90 30

الرويس 24 13 90 45

السلع 24 12 85 30

دلما 23 17 80 50

طنب الصغرى 23 18 80 45

طنب الكبرى 23 18 80 45

أبوموسى 23 17 80 45