مركز الأرصاد يحذر من ارتفاع الموج في الخليج العربي

حذر المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي من ارتفاع الموج واضطرابه في العمق بسبب الرياح النشطة.
وقال المركز في بيان له إن ارتفاع الموج يترواح بين 4 و 6 أقدام وقد يصل إلى سبعة أقدام وذلك حتى الساعة الثالثة من صباح غد السبت.
حذر المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي من ارتفاع الموج واضطرابه في العمق بسبب الرياح النشطة.
وقال المركز في بيان له إن ارتفاع الموج يترواح بين 4 و 6 أقدام وقد يصل إلى سبعة أقدام وذلك حتى الساعة الثالثة من صباح غد السبت.
في إطار دعم مبادرة "يوم لدبي"، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي،
فاجأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من باولو جينتيلوني، رئيس الوزراء الإيطالي.
أسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» لمنظومة إسكان متكاملة في دولة الإمارات نجحت في مواكبة الزيادة السكانية ..
تستضيف الحلقة الثانية من برنامج «عام زايد»،التي تبث اليوم، على قنوات مؤسسة دبي للإعلام، كلا من سعيد السبوسي مرافق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه،
ناقش مكتب شؤون الشرطة النسائية بشرطة أبوظبي، في اجتماعه الأول لضباط الارتباط مبادراته في «عام زايد»، والعمل على تنفيذها حرصاً على مشاركة الشرطة النسائية ودورها في تبني المبادرات،
تنظم إيماتا للمؤتمرات مبادرة إنسانية خيرة تسهم في تعزيز الدور، الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي في تمكين قيم التسامح والسعادة بين الشعوب،
التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مكتبه بالوزارة الأربعاء الماضي،
استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بقصر الرئاسة أمس، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير داخلية المملكة العربية السعودية الشقيقة.
قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، صباح أمس، واجب العزاء في وفاة سرحان صالح الكعبي، والد الشهيد عبدالعزيز سرحان صالح الكعبي.
استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، مساء أمس، في قصر سموه وفداً طلابياً من جامعة سان فرانسيسكو الأميركية الذي يزور البلاد حالياً.
أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة أن جامعة الشارقة هي الوحيدة التي تقدم العلم والمعرفة لأبناء الوطن..