مركز الأرصاد يحذر من ارتفاع الموج في الخليج العربي

المصدر:
  • وام
التاريخ:
طباعة Email

 حذر المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي من ارتفاع الموج واضطرابه في العمق بسبب الرياح النشطة.

وقال المركز في بيان له إن ارتفاع الموج يترواح بين 4 و 6 أقدام وقد يصل إلى سبعة أقدام وذلك حتى الساعة الثالثة من صباح غد السبت.

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon