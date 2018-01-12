مركز الأرصاد يحذر من ارتفاع الموج في الخليج العربي

حذر المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي من ارتفاع الموج واضطرابه في العمق بسبب الرياح النشطة.

وقال المركز في بيان له إن ارتفاع الموج يترواح بين 4 و 6 أقدام وقد يصل إلى سبعة أقدام وذلك حتى الساعة الثالثة من صباح غد السبت.