محمد بن راشد يفاجئ موظفي «تنفيذي دبي» في تجمعهم بسيح السلم

فاجأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، موظفي الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بحضوره جانباً من تجمعهم، الذي شاركهم فيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، في منطقة سيح السلم.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد: «مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تجمُّعنا اليوم أكبر حافز لنا في المرحلة المقبلة ودرس في القيادة، فهو قائد ملهم، نستمد منه أنه في قاموس التحديات لا مكان لكلمة مستحيل، حيث أضاءت أفكاره ومبادراته في القيادة الطريق لنا، وأصبحت نهجاً للتميز والإبداع، فلا يرضى سموه إلا بالمركز الأول، لذا نتصدر العالم من حيث الخدمات ورفاهية العيش للمواطنين والمقيمين».

وخاطب سموه فريق عمله في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، قائلاً: «أنتم فريقي الذي أفتخر به وأثق بقدراته، لدينا تحديات كثيرة، وبكم سنتمكن من مواجهة التحديات التي سنقابلها في سبيل تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وسنحقق بإذن الله المراكز الأولى في المؤشرات كافة، وأنا أثق بكم وبقدرتكم على تذليل العقبات والتحديات التي سنواجهها، أفتخر بكم وبما أنجزتموه وما ستحققونه وفالكم الناموس».

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