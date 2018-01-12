حضر حفل زفاف خلفان المزروعي

محمد بن زايد ورئيس وزراء إيطاليا يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية

المصدر:
  • أبوظبي - وام
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محمد بن زايد خلال حضوره حفل الزفاف | وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من باولو جينتيلوني، رئيس الوزراء الإيطالي.

وجرى خلال الاتصال بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تدعيمها وتطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة،

إلى جانب استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد خلفان المزروعي، عصر أمس، بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، بمناسبة زفاف نجله خلفان إلى كريمة مرشد صالح الرميثي.

 

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