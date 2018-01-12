طحنون بن محمد يعزي في وفاة والد الشهيد عبدالعزيز الكعبي

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، صباح أمس، واجب العزاء في وفاة سرحان صالح الكعبي، والد الشهيد عبدالعزيز سرحان صالح الكعبي.

وأعرب سموه لدى زيارته مجلس العزاء في منطقة الفوعة بمدينة العين، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأشاد سموه بالمواقف المشرفة لآباء وأمهات الشهداء، وبالجهود التي بذلوها في تنشئة أبنائهم على قيم التضحية والإيثار والإخلاص، وغرسوا فيهم حب الوطن والذود عن ترابه، وضربوا أروع الأمثلة في الوطنية والانتماء. كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان.