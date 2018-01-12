منصور بن زايد يبحث مع الوزير السعودي تعزيز العلاقات

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بقصر الرئاسة أمس، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير داخلية المملكة العربية السعودية الشقيقة.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، وحمد المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وفارس محمد المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة ومعالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، ومحمد عبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع المالية والمشتريات، وراشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، وسلطان ضاحي الحميري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الخدمات المساندة، وجمعة علي الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع المراسم الرئاسية، والفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، والدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام بوزارة الداخلية.