9161 أسرة مستحقة للمساعدة الشهرية من «الخدمات الاجتماعية» بالشارقة

بلغ العدد التراكمي لمستحقي المساعدة الاجتماعية الشهرية من دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة 9161 أسرة حتى نهاية عام 2017 بالشارقة والتي تقدمها إدارة المساعدات الاجتماعية في الدائرة.

كما بلغت مساعدات التدخل العاجل للمستفيدين والمسجلين في الدائرة 433 مساعدة خلال عام 2017.

وقالت علياء الزعابي مدير إدارة المساعدات الاجتماعية إن الإدارة تعنى بدراسة الطلبات المقدمة لها من مستحقي المساعدة والمسجلين في الدائرة، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وبينت الزعابي: أنه «يتم الكشف عن كل الحالات بحسب نوعها. في حال التدخل السريع مثلا يتم الكشف عن طريق الأخصائي والذي يقرر الحالة المعيشية المتدنية بناء على الواقع الذي شاهده أو ما يعرف بالقوائم الاستدلالية، من خلال عدة طرق لمتابعته سواء المتابعة الميدانية، المكتبية، والهاتفية، محددا ما هي احتياجات الأسرة والتي تكون متنوعة.

وبلغ إجمالي المتابعات إلى 13644 متابعة خلال عام 2017، وتشير الزعابي إلى أن الدائرة تقوم بتوفير بطاقة هدية «البشامة» والتي تصدرها الجمعية التعاونية بالشارقة وتقدمها للأسرة المتعففة وذلك بشكل شهري، كما أوضحت أن إجمالي البطاقات التي تم توزيعها خلال عام 2017 بلغت 313 على مستوى جميع .

وأعقبت بالقول، إن قيمة المساعدة تحسب على عدد الأفراد المعالين في الأسرة ومقارنتها بإجمالي دخل الأسرة، وأهم الفئات المسجلة في الدائرة الأرامل والمهجورات والمطلقات أو أبناء المتزوجة من غير مواطن، وغيرها.