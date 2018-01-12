حسين لوتاه يطّلع على أعمال مشروع مساكن المواطنين في القوز

زار المهندس حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي مشروع مساكن المواطنين في القوز الذي تنفذه البلدية في إطار مشروع إنشاء 234 فيلا للمواطنين في كل من القوز وعود المطينة الأولى بتكلفة تصل إلى 85 مليوناً و200 ألف درهم.

واستمع إلى شرح من المهندس داوود الهاجري مساعد المدير العام للبلدية لقطاع الهندسة والتخطيط، حيث أشار إلى أن البلدية تنفذ حالياً 234 فيلا للمواطنين، منها 112 فيلا في القوز و122 فيلا في عود المطينة. وأوضح مساعد مدير عام البلدية لقطاع الهندسة والتخطيط أن نسبة الإنجاز في مشروع فلل القوز قد تجاوز نسبة 85% وسوف يتم تسليمه في الأشهر القليلة المقبلة، فيما سيتم استلام فلل القطاع الثاني في عود المطينة الأولى بعد ذلك.

وأشار المهندس داوود الهاجري إلى أن كل فيلا تتكون من غرفتين وصالة مع سور لكل فيلا وغرفة للخادمة ومطبخ وتم إضافة موقف للسيارات.

رافق مدير عام البلدية في جولته المهندس داوود الهاجري والمهندس مروان عبدالله المحمد مدير إدارة المشـاريع العامة والمهندس محمد حسن رئيس قسم التصميم وطاقم المشروع.