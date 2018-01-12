حمدان بن محمد: محمد بن راشد قائد ملهم وحضوره أكبر حافز لنا في المرحلة المقبلة

فاجأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، موظفي الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي بحضوره جانباً من تجمعهم، الذي شاركهم فيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، في منطقة سيح السلم، وشهد التجمع أجواء إيجابية، واشتمل على العديد من الفعاليات والأنشطة التي تهدف في المقام الأول إلى تعزيز روح الفريق، وتقوية الروابط الشخصية بين موظفي الأمانة العامة، وبما يدعم روح الألفة بينهم، ويعزز العمل بروح الفريق الواحد.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تجمعنا أكبر حافز لنا في المرحلة المقبلة ودرس في القيادة، فهو قائد ملهم، نستمد منه أنه في قاموس التحديات لا مكان لكلمة مستحيل، حيث أضاءت أفكاره ومبادراته في القيادة الطريق لنا، وأصبحت نهجاً للتميز والإبداع، فلا يرضى سموه إلا بالمركز الأول، لذا نتصدر العالم من حيث الخدمات ورفاهية العيش للمواطنين والمقيمين».

فريق

وقال سمو ولي عهد دبي: «طلبت الاجتماع بفريق عملي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في مكان غير تقليدي خارج حدود العمل، وبعيداً عن الأجواء الرسمية لتعزيز الترابط والتقارب بين أفراد الفريق، حيث يعد ذلك أحد العوامل الحيوية التي من شأنها أن تحد من رتابة الأجواء الرسمية، وتساعد أعضاء الفريق على التعرف إلى الجوانب الشخصية المختلفة لكل منهم، ما يدعم روح الألفة بينهم، ويعزز الأداء الجماعي، وينمي ثقافة العمل بروح الفريق الواحد، كما تدعم هذه التجمعات مهمة الإدارة في بناء فريق عمل متجانس ومتكامل».

وأضاف سموه: «بروح الفريق الواحد يمكننا أن نحدث التغيير وننجر الكثير، وأدعو جميع المسؤولين بالتركيز على فرق العمل وتعزيز الروح الإيجابية فيها».

وخاطب سمو ولي عهد دبي فريق عمله في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي قائلاً: «أنتم فريقي الذي أفتخر به وأثق بقدراته، لدينا تحديات كثيرة، وبكم سنتمكن من مواجهة كل التحديات التي سنقابلها في سبيل تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسنحقق بإذن الله المراكز الأولى في المؤشرات كافة، وأنا أثق بكم وبقدرتكم على تذليل كل العقبات والتحديات التي سنواجهها.

أفتخر بكم وبما أنجزتموه وما ستحققونه، وفالكم الناموس». وشارك سموه أفراد فريق عمله من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في العديد من الأنشطة والفعاليات التي تسهم في تعزيز روح الفريق الواحد، حيث أسهمت بشكل إيجابي في تجديد النشاط وتحفيز ورفع الروح المعنوية لفريق عمل سموه، وثمن الموظفون زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، ومشاركة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لهم هذا اليوم، وأشادوا بالطاقة الإيجابية التي يبثها سموه دائماً في نفوسهم.