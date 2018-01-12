نهيان بن مبارك يستقبل وفوداً وشخصيات طلابية وأممية

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، مساء أمس، في قصر سموه وفداً طلابياً من جامعة سان فرانسيسكو الأميركية الذي يزور البلاد حالياً. وناقش معاليه مع الوفد الذي يضم 23 طالباً وطالبة من مختلف الجنسيات الأمور التعليمية المختلفة ومجالات الدراسة التي يتخصصون فيها.

وأكد معاليه للوفد الطلابي الزائر بأن دولة الإمارات هي دولة تسامح ودولة مجتمع عالمي ونموذج يحتذى به في الانفتاح على الآخر. كما استقبل معاليه تيري رود لارسن رئيس المعهد الدولي للسلام التابع للأمم المتحدة والمبعوث الأممي السابق والوفد المرافق، مثمناً جهوده ودور المركز في نشر ثقافة السلام وأهميته في التعايش فيما بين الشعوب.

واستقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان كيفن جونز عضو حزب العمال البريطاني نائب رئيس اللجنة البرلمانية الإماراتية البريطانية وناقش معه مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك.