محمد بن زايد يحضر حفل زفاف خلفان المزروعي

المصدر:
  • وام
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حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي حفل الاستقبال الذي أقامه محمد خلفان المزروعي عصر اليوم في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي بمناسبة زفاف نجله «خلفان» إلى كريمة مرشد صالح الرميثي .

وتخللت حفل الاستقبال الذي حضره  معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وعدد من الشيوخ والمسؤولين وجمع من المدعوين وأقارب وأهل العروسين عروض من الفنون الشعبية والأهازيج واللوحات التراثية.


 

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