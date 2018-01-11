عصف ذهني لفريق مبادرة عام زايد بمركز شرطة خورفكان

بالتزامن مع إطلاق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، بتخصيص عام 2018 «عام زايد»، احتفاءً بمرور 100 عام على ميلاد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإبراز إنجازاته عبر تلك السنوات، عقد فريق مبادرات عام زايد بمركز شرطة خورفكان الشامل، جلسة عصف ذهني لصياغة المبادرات والأنشطة والفعاليات المتعلقة بهذا العام والمنبثقة من عدة محاور تبرز دور هذه الشخصية الاستثنائية والمتميزة وتسليط الضوء على إنجازاته العالمية والمحلية وحبه لشعبه ووطنه، والأعمال الإنسانية الخالدة والشاهدة في كل بقعة حول العالم حملت بها اسم زايد الذي يمثل عنواناً للخير والمحبة يفخر به كل من يعيش على أرض هذه الدولة، كما ستتنوع المبادرات هذا العام بالتعاون مع مختلف الجهات، وذلك ضمن خطط موضوعة تستهدف جميع الشرائح لتعكس ما بنته هذه الشخصية العظيمة والغالية على قلوبنا استكمالاً لمسيرته الخالدة المليئة بالتميز والعطاء.