راية حمدان بن محمد ترفرف فوق بلدية دبي

رفرفت راية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عالياً على مبنى بلدية دبي، بعد اختيار مبادرة «منتجي»، أفضل مبادرة ذكية ومبتكرة في الإمارة لعام 2017.

وأقيمت، أمس، مراسم رفع الراية في البلدية، بحضور عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بدبي ومساعدي المدير العام، والمسؤولين في الدائرة والموظفين.

وأكد المهندس حسين ناصر لوتاه، المدير العام لبلدية دبي، خلال الحفل، تحفيز وتشجيع كل الوحدات التنظيمية وموظفيها، والأخذ بأيديهم للمثابرة على العمل، والتنافس تجاه تحسين وتطوير برامج وخدمات البلدية، وبالتالي التفوق وحصد مختلف الجوائز المحلية والخارجية في شتى المجالات.

نظام ذكي

وأوضح لوتاه أن «منتجي» مبادرة تتماشى مع رؤية الإمارة 2021 وتدعم إكسبو دبي 2020، حيث تتميز بتقديم خدمات مستدامة، وذكية، ومتكاملة، والأكثر جودة، وتعزيز تجربة كل من المستثمرين والمستهلكين ونجوم الخدمة، حيث تتيح للمستثمرين من خلال نظام «منتجي» ضمان بيع منتجاتهم الاستهلاكية في الأسواق المحلية للإمارة بأريحية وشفافية وحقوق محفوظة، عن طريق تقييم وتسجيل المنتجات في النظام الإلكتروني الذكي «منتجي»، من خلال إجراءات بسيطة وسهلة لا تتجاوز فيها فترة تقديم الطلب الإلكتروني أكثر من (3 إلى 4) دقائق فقط، ودون الحاجة إلى زيارة لمراكز الخدمة، وبالتالي الإسهام في ضمان بيئة نظيفة، صحية ومستدامة من خلال خفض نسبة الانبعاثات، والبصمة الكربونية الضارة بالبيئة.

كما أسهمت المبادرة في خفض الوقت اللازم لإنجاز الخدمة إلى 98%، حيث وصلت نسبة رضا المتعاملين والثقة بشفافية الخدمة وحفظ حقوقهم إلى 97%.

تقييم المخاطر

وأشار لوتاه إلى أنه من خلال «منتجي»، يتم تقييم وفحص المنتجات الاستهلاكية، مثل: مستحضرات التجميل، والعناية الشخصية، والعطور، والمنظفات، ومضادات الجراثيم، والمكملات الصحية، لضمان سلامتها وخلوها من المواد الممنوعة، من خلال المحرك الذكي لنظام تقييم مخاطر المنتجات، حيث أدت مبادرة «منتجي» إلى رفع معدل إنتاجية نجوم الخدمة إلى أكثر من 40% وخفض التكاليف إلى 2%، والوصول إلى نسبة 93% لمؤشر سعادة الموظفين.

تقنيات حديثة

وأكد لوتاه استخدام البلدية تقنيات حديثة، ومنها البلوك تشين Block chain، في نظام منتجي، لتعكس قصة نجاح تفعيل منصة block chain، وتوسيع نطاق الشراكة إلى «الشراكة الرقمية»، التي تتيح بناء قواعد بيانات رقمية موثوقة عن المنتجات الاستهلاكية من خلال منظومة لامركزية موزعة، إذ لا يحتاج كل طرف في المنظومة إلى معرفة الكثير عن بقية أعمال الأطراف، ولكن عن طريق دوره يمد النظام بمعلومات تكمل بعضها بعضاً مع بقية أطراف المنظومة بسرعة وحماية متكاملة.

وقال: «هدفنا هو تبني التكنولوجيا الحديثة وتفعيلها لبناء منظومة لتكامل البيانات للمنتجات الاستهلاكية، وربط أطراف المنظومة المختلفة من مصنع، ومستورد، وموزع، وجهات تنظيمية، ورقابية يسهل من الإجراءات، ويوفر قاعدة بيانات متكاملة تمتد أيضاً لتغطي الشحنات، والشركات العاملة، وكل عمليات النقل والتوزيع والتخزين والبيع وخلافه، إضافة إلى أن تطبيق منتجي يتميز بوجود تقنية API التي تتيح لأي مستهلك إمكانية الوصول إلى البيانات الضخمة في نظام منتجي، والحصول عن معلومات أي منتج استهلاكي في السوق المحلي للإمارة، لارتباطه بنظام منتجي لتسجيل المنتجات الاستهلاكية، ومن خلال نظام منتجي، كما تم تدشين خدمتين أخيراً، وهما الحصول على عدم ممانعة لإعلانات المواد الاستهلاكية وخدمة إصدار شهادات البيع الحر للمنتجات المصنعة محلياً، باعتماد سريع وتلقائي للمعاملات من خلال محرك مخاطر ذكي».

قاعدة بيانات

وأضاف المدير العام لبلدية دبي: «ومن أجل ضمان تداول منتجات استهلاكية مطابقة لاشتراطات الصحة والسلامة في السوق المحلية، تم توفير قواعد بيانات في تطبيق «منتجي»، باستخدام تقنيات حديثة تدعمها لأكثر من 100,000 منتج استهلاكي (نسبة 90% للمنتجات المستوردة، و10% للمصنعة في الدولة)، حيث أتاحت قواعد البيانات تصميم وتنفيذ تطبيق ذكي للجمهور لضمان صحة وسلامة الأفراد كمستهلكين، ويمثل جسراً تكاملياً للتواصل مع البلدية للتأكد من حالة المنتجات الاستهلاكية، وتسجيلها من خلال المسح الضوئي للباركود الخاص بالمنتج عبر التطبيق باستخدام كاميرا الهاتف الذكي، وتمكين الجمهور من تعزيز الرقابة المجتمعية للإبلاغ عن المنتجات غير المسجلة مباشرة عبر التطبيق، إذ يتميز التطبيق بوجود تقنية API التي تتيح لأي مستهلك إمكانية الوصول للبيانات الضخمة في نظام منتجي والحصول عن معلومات أي منتج استهلاكي في السوق المحلي للإمارة لارتباطه بنظام منتجي لتسجيل المنتجات الاستهلاكية».

وسيساعد النظام على توفير بيانات ضخمة مفتوحة تسمح للشركات والمصانع المحلية والعالمية بتزويد بلدية دبي بقواعد معلومات المنتجات الاستهلاكية، لذا تعتبر مبادرة منتجي قصة نجاح لتفعيل منصة block chain، وتوسيع نطاق الشراكة إلى «الشراكة الرقمية» التي تتيح بناء قواعد بيانات رقمية موثوقة عن المنتجات الاستهلاكية.

مرحلة ثانية

وأشار لوتاه إلى أن المرحلة الثانية من نظام «منتجي» ستشمل إضافة خواص أخرى، بما فيها الربط والتفاعل الإلكتروني مع أنظمة دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وجمارك دبي، والربط والتفاعل الإلكتروني مع مختبر دبي المركزي والمختبرات المعتمدة، من أجل تطوير خدمات التحليل المخبري للمنتجات، وكذلك الإدارات الأخرى ذات العلاقة في البلدية لنشر التعاميم الصادرة من البلدية والجهات المعنية في الدولة.

وأكد أن هدف بلدية دبي أولاً وأخيراً زرع الثقة والطمأنينة بين الجمهور، والتواصل الاجتماعي والفعال لربط مجتمع الأعمال بالعامة من المستهلكين، حيث تتميز مبادرة منتجي بأنها منظومة ذكية متكاملة بقاعدة بيانات منفردة تخدم المتعامل والمستهلك في آن واحد، إضافة إلى احتوائها على مبادرات ضمنية رقابية مترابطة من أجل ضمان السلامة والصحة في دبي.

وكخطط مستقبلية قريبة وطموحة، سيتم ربط نظام منتجي بنظام الرقابة على شحنات المنتجات الاستهلاكية للاستيراد وإعادة التصدير، وكذلك ربطه بأنظمة المختبرات الخاصة بتقديم فحوص مخبرية، وبالتالي تحسين رحلة المتعامل للحصول على الخدمة بأسرع وقت وخدمة أكثر كفاءة.

ابتكار

تضمنت مبادرة «منتجي» ابتكاراً تقنياً رائداً، حيث تم تأسيس منصة block chain في نظام منتجي يساعد على إنشاء منظومة لا مركزية موزعة، حيث لا يحتاج كل طرف في المنظومة إلى معرفة الكثير عن بقية أعمال الأطراف، ولكن عن طريق دوره يمد النظام بمعلومات تكمل بعضها بعضاً مع بقية أطراف المنظومة وبسرعة وحماية متكاملة.

كما ستساعد تقنية block chain في تكامل وتيرة البيانات والمعلومات بين جهات وأطراف مختلفة، ويتم كل ذلك من خلال شبكة لا مركزية من الخوادم، حيث إن كل حاجة إلى إجراء معاملات أو نقل للبيانات للتحقق من كل معاملة تتم بسلاسة من خلال أطراف المنظومة، ويتم التأكد من صحة عملية التسجيل، وأنها تمت من خلال طرف معتمد، ويتم ذلك من خلال p2p التشفير، إذ يوقّع الطرف طلبه مع مفتاحه الخاص.