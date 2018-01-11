منصور بن زايد يبحث التعاون مع أثيوبيا وتركمانستان

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمكتبه، أمس، ورقينه جباييه، وزير خارجية أثيوبيا.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أثيوبيا، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين، إضافة إلى بحث آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء معالي أحمد جمعة الزعابي، نائب وزير شؤون الرئاسة، وحمد المدفع، الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وفارس محمد المزروعي، المستشار بوزارة شؤون الرئاسة، ومحمد عبد الله الرميثي، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع المالية والمشتريات، وراشد سعيد العامري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، وسلطان ضاحي الحميري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الخدمات المساندة، وجمعة علي الرميثي، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع المراسم الرئاسة، والوفد المرافق لوزير الخارجية الأثيوبي.

من جهة أخرى، استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، بمكتب سموه في قصر الرئاسة، بردي نياز، نائب وزير خارجية تركمانستان.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وتركمانستان، وبحث عدد من الموضوعات الاستثمارية المشتركة بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء معالي أحمد جمعة الزعابي، نائب وزير شؤون الرئاسة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، وحمد عبد الرحمن المدفع، الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وفارس محمد المزروعي، المستشار بوزارة شؤون الرئاسة، ومحمد عبد الله الرميثي، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع المالية والمشتريات، وراشد سعيد العامري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، وسلطان ضاحي الحميري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الخدمات المساندة، وجمعة علي الرميثي، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع المراسم الرئاسية، وحسن عبد الله العضب، سفير الدولة لدى تركمانستان، والوفد المرافق لنائب وزير خارجية تركمانستان.