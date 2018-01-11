ريم الهاشمي تبحث تعزيز العلاقات مع وزير خارجية أثيوبيا

التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أمس، الدكتور ورقينه جباييه وزير الخارجية الأثيوبي.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي، سبل تطوير العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، خاصة في القطاعات الاقتصادية والتجارية.

كما جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ومجمل المستجدات والتطورات الراهنة، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات السلم والتنمية بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين.