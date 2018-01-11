ضاحي خلفان يتسلم بحث ماجستير في الأدلة الجنائية

تسلم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بحث ماجستير من أكاديمية شرطة دبي للنقيب راشد سالم العميمي حول أنماط البقع الدموية وحجيتها في الإثبات الجنائي.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه في مكتبه للنقيب العميمي، من إدارة مسرح الجريمة، بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي، وتسلمه للبحث، حيث أشاد معاليه بالباحث وموضوع دراسته، وتوجه إليه بالشكر على إنجازه واختياره لهذا النوع من التخصص، مؤكداً على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لأبناء الوطن، وتوجيههم الوجهة الصحيحة نحو التخصصات التي تعود بالخير والفائدة على وطنهم.

وتناول الباحث في دراسته التي تعتبر الرسالة الأولى من نوعها باللغة العربية، موضوعاً يمثل أهمية خاصة تتعلق بأنماط البقع الدموية، وحجيتها في الإثبات الجنائي.