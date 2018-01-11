راشد النعيمي يبحث التعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية

بحث الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان خلال لقائه معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، سبل توثيق أوجه التعاون المشترك وتعميق أواصر التنسيق المتبادل ما بين الدائرة والوزارة في مجال مختلف قضايا وملفات البنية التحتية لتعزيز روابط الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين، بما يصب في خدمة العمل البناء، ويحقق التكامل المطلوب للارتقاء بالعمل المتبادل تحقيقاً لرؤية القيادة الحكيمة بالدولة وتوجيهاتها الرشيدة، للعمل على توثيق التعامل بين كل الجهات والدوائر الاتحادية والحكومية.

وناقش بحضور عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة مع معالي وزير تطوير البنية التحتية العديد من المواضيع المتعلقة بالتنسيق مع الوزارة في مجال العمل الرئيسي المشترك لإيجاد سبل التعاون الحالية والمستقبلية في مختلف المجالات، والاستفادة من الخبرات التراكمية المتبادلة لدى كل من الطرفين وتبادل الدراسات والبحوث الرامية إلى تجويد العمل المؤسسي لبناء علاقة شراكة بين الطرفين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة وتطوير خدمات المتعاملين.

تفاهم

وثمن التعاون الكبير الذي تقدمه وزارة تطوير البنية التحتية وحرصها على تطبيق مذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين على أرض الواقع من خلال تنفيذ وإدارة وصيانة مشاريع البنية التحتية بإمارة عجمان إضافة للتنسيق مع الدائرة في ما يخص الفحوصات اللازمة لمواد البناء والتربة والإنشاءات في المشاريع الاتحادية المختلفة من جسور ومبان وغيرها، بما يضمن مطابقة المواصفات المحلية والعالمية المعتمدة لتحقيق أعلى جودة، فضلاً على التنسيق الدائم مع الدائرة في ما يخص تقديم وأخذ الموافقات اللازمة لاعتماد المخططات المعمارية في ما يخص تطوير مشاريع الإسكان والمنشأة والمرافق العامة الاتحادية.

من جانبه أشاد معالي وزير تطوير البنية التحتية بجهود الدائرة ودورها البارز في العمل على تطوير البنية التحتية، وتنفيذ كل المشاريع التي تحقق هذا الهدف السامي كماً، ولا تدخر جهداً يذكر لإنجاح التعاون المشترك مع الوزارة بما يدفع عجلة التنمية المستدامة في كل مجالات الحياة.