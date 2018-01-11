«أمن المساكن» من شرطة دبي ذكية بالكامل

أطلق اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الملكية الفكرية لبرنامج خدمة أمن المساكن الذكية، والذي يهدف إلى حماية ووقاية منازل الجمهور أثناء قضائهم إجازاتهم داخل الدولة أو خارجها أو خلال سفرهم لأي أسباب أخرى، والذي تم تطويره هذا العام ليصبح ذكياً بالكامل بالتعاون والشراكة مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وشركة «ترانس جارد جروب»، لتتم متابعة المنازل عبر كاميرات وأجهزة الاستشعار عن بعد دون اختراق لأي خصوصيات.

حلول ذكية

وأكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي خلال المؤتمر الصحافي بمقر الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أن حملة برنامج أمن المساكن الذكية هذا العام تأتي تحت شعار «أمّن مسكنك قبل سفرك»، بالتعاون مع شركة «دو» وترانس جارد جروب.

شراكة

وأثنى اللواء المنصوري على الشراكة الفاعلة مع شركتي دو وترانس جارد جروب في العمل مع شرطة دبي على تعزيز الأمن والأمان للمنازل من خلال إيجاد الحلول والخدمات الذكية لتأمنيها، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيسهم في تطبيق أفضل المواصفات والمعايير في مجال الأمن والأمان من خلال استخدام التقنيات الذكية من كاميرات وأجهزة استشعار.

حضر المؤتمر الصحافي المقدم راشد عبد الرحمن بن ظبوي الفلاسي، مدير إدارة الرقابة الجنائية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وأحمد بورحيمة، نائب الرئيس الأول للعلاقات الحكومية في شركة «دو»، ومحمد الرئيسي مدير العلاقات العامة في «ترانس جارد جروب»، الجنائية، وجريد ورد المدير التنفيذي في شركة ترانس جارد جروب.

تطبيق

من جانبه أكد المقدم راشد بن ظبوي أن المرحلة المقبلة من برنامج أمن المساكن ستكون ذكية، وأن الخدمات ستتوفر إلى أفراد الجمهور عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف النقال، مشيراً إلى أن خدمة برنامج أمن المساكن تشهد إقبالاً من قبل المواطنين والمقيمين، حيث ارتفعت نسبة عدد المسجلين فيها خلال العام الماضي إلى 20% مقارنة بالعام 2016.

خيارات متعددة

قال محمد الرئيسي مدير العلاقات العامة في ترانس جارد إن الشركة توفر خيارات متعددة لتأمين المساكن والممتلكات الشخصية، وكاميرات المراقبة، وإنه بمجرد الاشتراك في خدمة أمن المساكن التابع لشرطة دبي يكون بإمكان أي شخص طلب أي خدمة مثل توفير إحدى باقات المراقبة بالكاميرات، أو طلب حارس شخصي، أو خدمة حفظ المقتنيات الثمينة، أو نقل أموال أو حفظها لفترات مؤقتة أو دائمة.

وأشار الرئيسي إلى أن الباقات تبدأ بتركيب الكاميرات والأجهزة بمبلغ 649 تدفع لمرة واحدة وتشمل تدريب صاحب المنزل على استخدام الخدمة والصيانة والتركيب، ومن الاشتراك الشهري يبدأ من 195 درهماً.