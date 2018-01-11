محمد بن راشد يزور أحمد السويدي للاطمئنان على صحته

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، معالي أحمد خليفة السويدي، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، في منزله بمنطقة المويجعي بمدينة العين، للاطمئنان على صحته.

حيث تبادل سموه الحديث مع السويدي، معرباً له عن خالص أمنياته بموفور الصحة والعافية.

من جانبه، أعرب معالي أحمد خليفة السويدي عن بالغ الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لاهتمام سموه وعنايته بجميع أبناء الوطن، وحرصه على توفير كل أوجه العناية والرعاية لهم، امتداداً لنهج سموه في التواصل المستمر مع المجتمع وتقديم نموذج يُحتذى في مدى التلاحم بين القيادة والشعب، داعياً الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على الدوام.

رافق سموه، خلال الزيارة، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي.