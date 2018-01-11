محمد بن زايد: الشباب ركيزة بناء المستقبل واستمرار تقدم الوطن

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الشباب هم الركيزة الأساسية لبناء المستقبل واستمرار مسيرة التقدم لوطننا.

وقال سموه على «تويتر» بمناسبة احتفال جائزة زايد لطاقة المستقبل بالذكرى السنوية العاشرة على تأسيسها: «لطالما أولينا في دولة الإمارات اهتماماً بالغاً بالقيم الإنسانية النبيلة والفكر الإبداعي، وهذا ما تحرص جائزة زايد لطاقة المستقبل على ترسيخه. وبالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة على تأسيس الجائزة، يستحق منا روّاد الاستدامة الاحتفاء بهم وبما تركوه من تأثير إيجابي ملموس حول العالم».

وعن أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي تبدأ فعالياته بعد غد، ويتم خلاله توزيع جائزة زايد لطاقة المستقبل، قال سموه: «الشباب هم الركيزة الأساسية لبناء المستقبل واستمرار مسيرة التقدم لوطننا، وستركز دورة العام من أسبوع أبوظبي للاستدامة على الشباب، لضمان تزويدهم بالمهارات اللازمة للحفاظ على زخم مسيرة الإنجاز».

إلى ذلك، بعث سموه رسالة خطية إلى مون جيه إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، تتصل بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها. وتضمنت الرسالة دعوة الرئيس الكوري لزيارة الدولة. قام بتسليم الرسالة معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي، خلال استقبال الرئيس الكوري له في سيئول، أول من أمس.

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