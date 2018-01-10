" الأرصاد " يحذر من ارتفاع الموج في الخليج العربي

حذر المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي من اضطرابه في العمق بسبب الرياح النشطة وذلك حتى الساعة 9 من مساء غد الخميس.
يأتي تحذير المركز في ظل توقعاته بوصول ارتفاع الموج أحيانا في الخليج العربي إلى 6 أقدام.
حذر المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي من اضطرابه في العمق بسبب الرياح النشطة وذلك حتى الساعة 9 من مساء غد الخميس.
يأتي تحذير المركز في ظل توقعاته بوصول ارتفاع الموج أحيانا في الخليج العربي إلى 6 أقدام.
توقع المركز الوطني للارصاد ان يكون الطقس يومي الخميس والجمعة المقبلين غائما جزئيا بوجه عام وتزداد كميات السحب نهارا على
حذر المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي من اضطرابه في العمق بسبب الرياح النشطة وذلك حتى الساعة 9 من
تمكنت فرق الدفاع المدني في الشارقة من السيطرة على حريق اندلع مساء اليوم في ثلاثة محال للسكراب في المنطقة الصناعية
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رسالة خطية إلى مون جيه ان
أعلن بدبي عن إطلاق مشروع مدينة "كنوز الشرق" في قلب مدينة دبي بتكلفة سبعة مليارات درهم وعلى مساحة تتجاوز الـ 20 مليون
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نجح أطباء مستشفى "كليفلاند كلينك أبو ظبي" خلال عملية جراحية في نقل وزراعة كلية تبرعت بها فتاة إماراتية لشقيقتها المريضة
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم (172) لسنة 2017 يقضي بإنهاء
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس
أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، عمل الحكومة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي،
صورة نشرها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه الرسمي في «تويتر»
واصلت إدارات الجنسية في الدولة تسليم ذوي المواليد الجدد تذكار «أمنتك بلادك» المقدم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل