" الأرصاد " يحذر من ارتفاع الموج في الخليج العربي

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حذر المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي من اضطرابه في العمق بسبب الرياح النشطة وذلك حتى الساعة 9 من مساء غد الخميس.

يأتي تحذير المركز في ظل توقعاته بوصول ارتفاع الموج أحيانا في الخليج العربي إلى 6 أقدام.

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