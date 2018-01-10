" الأرصاد " يحذر من ارتفاع الموج في الخليج العربي

حذر المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي من اضطرابه في العمق بسبب الرياح النشطة وذلك حتى الساعة 9 من مساء غد الخميس.

يأتي تحذير المركز في ظل توقعاته بوصول ارتفاع الموج أحيانا في الخليج العربي إلى 6 أقدام.