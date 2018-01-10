فيديو..مدني الشارقة يسيطر على حريق بصناعية الصجعة

المصدر:
  • الشارقة - عصام الدين عوض
التاريخ:
طباعة Email

تمكنت فرق الدفاع المدني في الشارقة من السيطرة على حريق اندلع مساء اليوم في ثلاثة محال للسكراب في المنطقة الصناعية بالصجعة.

وورد بلاغ الى غرفة العمليات بالدفاع المدني بالشارقة عند الخامسة و17 دقيقة مساء وعلى الفور هرعت فرق الإنقاذ والاسعاف من مركز الصجعة وسمنان ومويلح  الى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره في المحال المجاورة دون اصابات فتم تبريد الحادث وتسليمه للجهات المختصة لمعرفة ملتبساته. .

كلمات دالة:
طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon