فيديو..مدني الشارقة يسيطر على حريق بصناعية الصجعة

تمكنت فرق الدفاع المدني في الشارقة من السيطرة على حريق اندلع مساء اليوم في ثلاثة محال للسكراب في المنطقة الصناعية بالصجعة.

وورد بلاغ الى غرفة العمليات بالدفاع المدني بالشارقة عند الخامسة و17 دقيقة مساء وعلى الفور هرعت فرق الإنقاذ والاسعاف من مركز الصجعة وسمنان ومويلح الى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره في المحال المجاورة دون اصابات فتم تبريد الحادث وتسليمه للجهات المختصة لمعرفة ملتبساته. .