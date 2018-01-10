محمد بن زايد يبعث رسالة خطية الى الرئيس الكوري الجنوبي

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رسالة خطية إلى مون جيه ان رئيس جمهورية كوريا الجنوبية تتصل بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين دولة الامارات وجمهورية كوريا الجنوبية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة لشعبي البلدين الصديقين.

وتضمنت الرسالة دعوة الرئيس الكوري لزيارة الدولة.

قام بتسليم الرسالة معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي خلال استقبال الرئيس الكوري له في سيؤول أمس بحضور عبدالله سيف علي النعيمي سفير الدولة لدى الجمهورية الكورية الجنوبية والوفد المرافق.

ونقل معالي خلدون المبارك تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الرئيس الكوري.

وحمل مون جيه ان رئيس جمهورية كوريا الجنوبية معالي خلدون المبارك تحياته الى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين ووعد بزيارة دولة الإمارات في أقرب فرصة.

حضر اللقاء من الجانب الكوري الجنوبي إم يونغ سوك كبير مستشاري الرئيس الكوري والسيد نام كيون بيو النائب الثاني لرئيس الامن الوطني والسيد يون تشان هوا سكرتير الرئيس الكوري للشؤون الخارجية.

وكان معالي خلدون خليفة المبارك قام على رأس وفد من جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي وشركة مبادلة ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية بزيارة إلى جمهورية كوريا يومي 8 و9 يناير الحالي.

ضم الوفد كلا من وليد المقرب نائب المدير التنفيذي لشركة مبادلة وعبدالله خوري مدير تنفيذي بالهيئة التنفيذية لشؤون إمارة أبوظبي ودايفيد سكوت مدير تنفيذي بالهيئة التنفيذية لشؤون إمارة أبوظبي وماجد الأميري من الهيئة التنفيذية لشؤون إمارة أبوظبي بالإضافة إلى عبدالله سيف علي النعيمي سفير الدولة لدى الجمهورية الكورية الجنوبية وراشد الشامسي نائب رئيس بعثة الدولة في سيؤول.



والتقى معالي خلدون المبارك خلال الزيارة جونغ سيه كيون رئيس البرلمان الكوري الجنوبي بحضور سعادة السفيرعبد الله النعيمي والوفد المرافق وتم تناول سبل توطيد العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وقدم معالي خلدون المبارك الدعوة لرئيس البرلمان لزيارة الدولة والتي وعد بتنفيذها في القريب العاجل.

وأكد رئيس البرلمان الكوري أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين معربا عن شكره لزيارة الوفد.



كما التقى معالي خلدون المبارك والوفد المرافق مع سعادة ام جونغ سوك كبير مستشاري الرئيس الكوري بحضور سعادة نام كوان بيو النائب الثاني لرئيس الامن الوطني والسيد شين كوا هيون مستشار الرئيس الكوري للشؤون الخارجية والسيد بارك سو هيون المتحدث الرئاسي الكوري وسعادة يون سون غو نائب وزيرة الخارجيه للشؤون السياسية والسيد بيونغ سن تشوي مدير ادارة الشرق الاوسط بوزارة الخارجية الكورية.



وناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وأكدا أهمية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات والأصعدة بما يضمن المصالح العليا لكلا البلدين الصديقين.

واتفق الجانبان على التواصل بشكل دائم ومستمر وتفعيل الحوار الاستراتيجي بين البلدين.



وأكد الجانب الكوري أهمية هذه الزيارة وما تحمله من رسائل صادقة ستسهم في توطيد أواصر العلاقات الثنائية ومتناتنها على المدى البعيد.

كما التقى معالي خلدون المبارك مع بيك أونغ كو وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري وبحث معه تعزيز التعاون في المجالات التجارية والإقتصادية وما يتعلق بالطاقة بأنواعها.

ودعا معالي خلدون المبارك الوزير الكوري الى توسيع نطاق الاستثمارات الكورية في الدولة خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات البترولية والطاقة بأنواعها حيث تتوافر الآن العديد من الفرص في الدولة ..مشيرا إلى أهمية استفادة الجانب الكوري من هذه الفرص نظرا لخصوصية العلاقة بين البلدين الصديقين إلى جانب أن جمهورية كوريا تقود كونسرتيوم معني ببناء 4 محطات للطاقة النووية في الدولة.

