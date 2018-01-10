مواطنة تتبرع بكليتها لشقيقتها المريضة

نجح أطباء مستشفى "كليفلاند كلينك أبو ظبي" خلال عملية جراحية في نقل وزراعة كلية تبرعت بها فتاة إماراتية لشقيقتها المريضة التي كانت تعاني من فشل كلوي.

وأجرى العملية فريق من الأطباء برئاسة الدكتور بشير سنكري، رئيس معهد التخصصات الجراحية الدقيقة والذي أكد نجاح العملية بدون ايه مضاعفات تذكر.

وبدأت معاناة فاطمة 27 عاما، مع فشل الكلية قبل عامين وبينت الفحوصات الطبية الكثيرة التي أجرتها في مستشفيات حول العالم أن كليتها تعمل بنسبة 5 % فقط وأنها بحاجة ملحة لزرع كلية وهنا تدخلت أختها شيماء، 22 عاماً، لتتبرع لها بكلية وتنقذ حياتها.

وأكدت شيماء الحبسي أنها لم تتردد للحظة بقرار تبرعها بالكلية لشقيقتها المريضة وقالت: "كنت أرافق فاطمة دوماً عندما كانت تحتاج إلى غسيل الكلى مرة كل يومين، وعشت معها تلك الأوقات الصعبة، إذ كان الأمر يستغرق ساعات طويلة وقد أرهقها كثيرا إلى أن وصلنا إلى مرحلة لم يعد بمقدورنا الاستمرار هكذا لذا قررنا اللجوء إلى زرع الكلية، فأجرينا جميعاً فحوصات الدم وتبين أنني الوحيدة في العائلة من زمرة الدم نفسها.

وقالت فاطمة: "لمست تحسناً كبيراً جداً في صحتي بعد العملية. أشعر أنني أفضل كثيراً وأقوم بأشياء ما كنت أستطيع القيام بها عندما كنت مريضة. كل الشكر والامتنان لأختي التي منحتني هذه الهدية الثمينة".