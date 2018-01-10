صورة نشرها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه الرسمي في «تويتر» أمس، على هامش تخريج الدفعة 25 من طلبة أكاديمية شرطة دبي، وعلّق عليها سموه قائلاً: «بين القائد والقائد في ظل زايد الخير».