صورة نشرها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه الرسمي في «تويتر» أمس، على هامش تخريج الدفعة 25 من طلبة أكاديمية شرطة دبي، وعلّق عليها سموه قائلاً: «بين القائد والقائد في ظل زايد الخير».
صورة نشرها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه الرسمي في «تويتر» أمس، على هامش تخريج الدفعة 25 من طلبة أكاديمية شرطة دبي، وعلّق عليها سموه قائلاً: «بين القائد والقائد في ظل زايد الخير».
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم (172) لسنة 2017 يقضي بإنهاء
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس
أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، عمل الحكومة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي،
صورة نشرها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه الرسمي في «تويتر»
واصلت إدارات الجنسية في الدولة تسليم ذوي المواليد الجدد تذكار «أمنتك بلادك» المقدم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم
تنتشر الأخبار والمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإخبارية الحديثة، ويتداولها مغردون ومستخدمون لهذه
زار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة صباح أمس معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس
زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، المهندس عويضة مرشد المرر عضو المجلس
نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس اتهام شاب عربي عاطل عن العمل بخطف 7 خادمات آسيويات بالحيلة بعد
بمبادرة من زايد العطاء أعلن أطباء الإمارات عن إطلاق حملة للتطوع التخصصي بمليون ساعة عطاء محلياً وعالمياً للتخفيف من
وزّع اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الشهادات على خريجي الدفعة الخامسة والعشرين من طلبة أكاديمية