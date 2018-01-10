ولي عهد الفجيرة يتفقد أحوال الصيادين في «ضدنا»

المصدر:
  • الفجيرة - وام
التاريخ:

محمد الشرقي خلال لقائه الصيادين في «ضدنا» | وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، عمل الحكومة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لتلبية كل احتياجات المواطنين الخدمية، بما يؤمّن لهم سبل العيش الكريم، مشيراً إلى حرص الدولة على دعم مواطنيها، وتوفير كل ما شأنه الارتقاء بمستوى معيشتهم.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها سموه في منطقة ضدنا أمس، والتقى سموه خلالها الصيادين، واستمع إلى مطالبهم واقتراحاتهم، ووجّه سموه بتوفير أفضل الخدمات وتطويرها، بما يلبي متطلبات الصيادين ويسهّل عملهم.

بدورهم، شكر أهالي ضدنا وصيادوها حضور سمو ولي العهد بينهم وتفقد أحوالهم، مثمنين توجيهات سموه ودعمه المستمر لعملهم، واستجابته الكريمة لمتطلباتهم.

حضر الجولة سالم الزحمي، مدير مكتب ولي عهد الفجيرة.

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