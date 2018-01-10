محمد بن راشد يصدر قراراً بقائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2017 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

ونص القرار على اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية المرفقة بالقرار وشملت كلا من: خالد ناظم دياب (أميركا)، ود. سلام جابر عمر علي سلطان فتح الله جابر (ليبيا)، ميسر علي موسى عبد الله الجبوري (قطر)، ومحمد علي سعيد اتم (الصومال)، وحسن علي محمد جمعة سلطان (البحرين)، ويحيى السيد إبراهيم محمد موسى (مصر)، ومحمد جمال أحمد حشمت عبد الحميد (مصر)، والسيد محمود عزت إبراهيم عيسى قدري (مصر)، ومحمد فهمي محمود الشيخ (مصر)، وعلاء علي علي محمد السماحي (مصر) والمجلس الإسلامي العالمي، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.