خليفة يصدر مراسيم اتحادية تتضمن تعيين وإنهاء خدمات سفراء

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم (172) لسنة 2017 يقضي بإنهاء مهام المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آرينا» جاء في مادته الأولى «تنهى مهام علي عزيز عبد الله علي الشعفار ـ عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي كمندوب دائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آرينا» وينقل إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي»، ونصت المادة الثانية على أن يقوم وزير الخارجية والتعاون الدولي بتنفيذ هذا المرسوم وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم (173) لسنة 2017 والذي نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية والاتحادية بإنهاء مهام سفير غير مقيم بالدولة، ونصت المادة الأولى من المرسوم بأن تنهى مهام صقر ناصر أحمد عبد الله الريسي سفير الدولة لدى جمهورية إيطاليا كسفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية لبوسنة والهرسك، ويقوم وزير الخارجية والتعاون الدولي بتنفيذ المرسوم وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم (174) لسنة 2017 يقضي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية البوسنة والهرسك وجمهورية كوسوفو، ونص المرسوم في المادة الأولى على أن يعيّن عبد السلام حارب عبيد الرميثي سفير الدولة لدى جمهورية مونتينيجرو سفيراً غير مقيم لدى كل من جمهورية البوسنة والهرسك وجمهورية كوسوفو، على أن يقوم وزير الخارجية والتعاون الدولي بتنفيذ المرسوم وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً رقم (180) لسنة 2017 بشأن تعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة شؤون الرئاسة، ونصت المادة الأولى على أن يعين ناصر محمد ناصر المر الزعابي مديراً لمكتب شؤون المواطنين بوزارة شؤون الرئاسة بدرجة وكيل وزارة مساعد ويتبع نائب وزير شئون الرئاسة، ووفق المادة الثانية «تقوم الجهات المعنية بتنفيذ هذا المرسوم وأن ينشر في الجريدة الرسمية».